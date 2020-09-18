美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）昨天抵台，引發大陸方面不滿。中共戰機今天一早即侵擾我西南空域且飛越海峽中線。共計轟6機2架、殲16機8架、殲11機4架、殲10機4架擾台，國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並以防空飛彈追監。對此，陸媒更指出，轟-6K加掛4枚鷹擊-12超音速空射反艦導彈實彈，企圖增加威嚇力。

根據現有資訊推測，鷹擊12反艦導彈（YJ-12），是在2000年代研製服役的大型超音速反艦導彈，針對大型船艦。鷹擊-12反艦導彈機動性高、射程遠、突防能力強，主要針對敵方大中型水面艦艇，例如航母、兩棲攻擊艦與巡洋艦等主力艦艇，號稱可以一發癱瘓、兩發擊毀，是中共反航母作戰體系中的中空域彈道（相對於東風-21D的高空彈道與長劍/東風-100的低空彈道而言）打擊手段的主力。除了可以防衛中國大陸沿海的島嶼，亦能做為近岸防衛的利器，將敵方的航母逼退至導彈射程以外的第二島鏈，「否則就是自尋死路」。

在2016年7月南海仲裁案發布前後，解放軍在南海舉行空前規模大型軍演，據大陸央視報導影片揭露演習中轟六-K發射了空射大型反艦導彈，就是鷹擊-12，表明已經量產服役，報導稱兩枚擊中就能讓大型航母沉沒。如今，轟-6K加掛4枚鷹擊-12超音速空射反艦導彈實彈侵擾台海，可能真正用意在警告美國航母勿輕易介入台海戰事。

(中時新聞網)