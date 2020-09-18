《北埔事件研究》為楊鏡汀窮盡40年心血考證、貼近史實還原，盼望客家人能重視自身歷史。（莊旻靜攝）

已故校長、文史工作研究者楊鏡汀長期推廣客家文化，縣長楊文科為表揚其對在地文史的付出，在百日前出版楊鏡汀耗費數十年心力考證的著作《北埔事件研究》一書，並贈予家屬，肯定楊鏡汀過去調查北埔事件的用心及努力。

楊鏡汀曾擔任新竹縣內豐、大坪、五龍國小校長，也長期鑽研在地文史，著作無數，曾於2015年獲得客家委員會頒發「語言、文史及文學類傑出成就獎」，不僅在作育英才無數，他的著作與調查，也常為後輩研究者引用。

楊文科表示，楊鏡汀不僅是教育者，也是歷史學者、文學家，發揚客家詩的創作，也不遺餘力推廣鄉土語言教育，屢屢發表學術論文、文學著作，筆耕不輟，是真正跨越文、史兩界的勤奮學者。

楊鏡汀的女兒楊毓雯代表家屬受贈《北埔事件研究》一書，她同時也是該書的主編，她說，父親在書內蒐羅過去欠缺的史料，以拼圖般的方式，盡量貼近歷史真相，該書也集結楊鏡汀過去40年對於北埔事件的研究心血，楊毓雯說，在編書的過程中，也感受到父親作為一個文史工作研究者求真、求實以及一絲不苟的精神與態度。

此書在楊鏡汀身後百日內出版，也是一圓他最大的心願，楊毓雯說，期望能透過《北埔事件研究》一書，匡正過去多數人對於北埔事件的錯誤認知，也期望能史客家人更加重視自身的歷史。文化局長田昭容表示，北埔事件的抗日事蹟，由楊鏡汀窮盡數十年的精力，為當時的受害者還原真相，也保留事件原始史料。

(中時 )