77歲楊姓婦人迷途，新北市永和警分局警員協助返家。（永和警分局提供）

77歲楊姓婦人迷途，新北市永和警分局警員協助返家。（永和警分局提供）

77歲楊姓婦人9月13日中午在新北市永和區中和路389巷內徘徊，民眾擔心她迷途通報警方處理，永和派出所警員陳諺軍、黃育揚獲報前往協助，楊婦卻無法清楚說出自己姓名及住家地址，疑似迷途，警方先將她帶回派出所休息。

警方利用M-POLICE辨識系統進而確認楊婦身分，住在新北市永和區永元路，警方協助其返家。家人見親人歸來，感動不已，很感謝警方熱心協助。

(中時 )