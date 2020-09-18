7旬婦人迷途 永和警助返家 17:092020/09/18 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 77歲楊姓婦人迷途，新北市永和警分局警員協助返家。（永和警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 77歲楊姓婦人迷途，新北市永和警分局警員協助返家。（永和警分局提供） 77歲楊姓婦人迷途，新北市永和警分局警員協助返家。（永和警分局提供） 77歲楊姓婦人9月13日中午在新北市永和區中和路389巷內徘徊，民眾擔心她迷途通報警方處理，永和派出所警員陳諺軍、黃育揚獲報前往協助，楊婦卻無法清楚說出自己姓名及住家地址，疑似迷途，警方先將她帶回派出所休息。 警方利用M-POLICE辨識系統進而確認楊婦身分，住在新北市永和區永元路，警方協助其返家。家人見親人歸來，感動不已，很感謝警方熱心協助。 (中時 ) #警方 #永和 #迷途 #婦人 #派出所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 八旬老頑童偷偷出外探險又迷路 暖警協助返家 09:222020/09/17 社會 老翁誤騎中投公路 警急救援助返家 12:322020/09/17 社會 外送平台夯 竟成運毒新管道 04:102020/09/17 社會新聞 老父尋女13年 警找獲遺體助她回家 04:102020/09/18 社會新聞 疑心肌梗塞 小鬼36歲猝逝 04:102020/09/17 娛樂新聞 7旬水良伯 成功種出網紋洋香瓜 04:102020/09/18 地方新聞 職人傳藝 迷途少年烤出感動 04:102020/09/18 地方新聞 快遞員送信一摸「是顆粒晶體」送警驗竟是安非他命 11:422020/09/17 社會 偷蒜頭又偷電纜線 男子手臂刺青露餡被逮 18:562020/09/17 社會 警方、慈善團體合作 救濟弱勢溫暖社會 22:022020/09/17 寶島 社會熱門新聞 男子爬到關渡橋最上方 警消出動各式救難人員救助 - 社會 男站上關渡橋頂跳河 警跟爬救援 網驚呼：腿軟 女保險業務為業績上床！一張沒賣 還被刷卡30萬、偷拍性愛片 - 社會 花蓮林管處僱員山林查訪遭虎頭蜂圍攻 直升機吊掛急送醫 - 社會 武界壩倖存婦只在乎百萬名車？目擊者反爆料「真相」 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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