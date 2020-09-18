希捷科技（NASDAQ：STX）今日宣布18TB企業級氦氣硬碟量產出貨。此款新硬碟為Exos X18系列產品的新成員，兼具高效能與大容量，可供超大規模資料中心以符合成本效益的方式高效管理日益增加的資料，希捷的企業資料解決方案亦推出專為希捷AP 4U100系統打造的全新控制器。

隨著資料增長不斷加速，對超大規模（hyperscale）及雲端儲存解決方案的需求日增，希捷近期發布由IDC協助執行調查的報告《資料新思維》（Rethink Data），當中指出未來兩年企業資料將以42.2％的平均速率增長。而先前IDC於希捷贊助之全球資料趨勢白皮書中亦預測2025年前全球總資料量將高達175ZB。資料儲存需求不斷擴張，高容量的Exos X18正可助一臂之力。

希捷的企業資料解決方案團隊運用Exos X18於單一平台中結合高儲存容量及運算能力。 近來推出的應用平台，有兼具伺服器及儲存功能、極其節約空間的高密度系統，足以滿足企業的各式效能及容量需求。

希捷科技企業資料解決方案副總裁暨總經理Ken Claffey表示：「希捷Exos X18硬碟和升級版Exos AP控制器增加系統容量、減少部署複雜度，讓企業能夠高效解決資料量暴增帶來的挑戰。企業資料中心對於更大容量、更高效率的需求日以遽增，希捷提供的儲存密度及可配置性皆領先業界，可方便部署資料湖及私有儲存雲。」

Exos X18為第五代企業級高容量3.5吋7200 RPM近線氦氣硬碟，可提供18TB容量，並具有SATA與SAS兩種介面。其可確保客戶透過高容量儲存方案，以符合成本效益的方式擴增容量。

此外，此款硬碟不僅支援超高速資料傳輸，且耗能及重量皆低於傳統的近線硬碟，512e及4KN格式化更讓隨機讀寫（IOPS）優於前代，可幫助解決超大規模、資料中心及企業級NAS系統的儲存難題。由於搭載Seagate Secure技術，其內建的資料保護功能還可讓使用者安全、符合成本效益、快速、輕鬆地汰換硬碟。

(工商 )