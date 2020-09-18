行政院長蘇貞昌今(18日)就美豬美牛問題，接受國民黨立委蔣萬安的質詢。蔣萬安認為政府不應該前後態度不一，蘇貞昌則反嗆蔣萬安有沒有吃過美牛和美豬，有沒有出事？對此，國民黨台北市議員游淑慧砲轟蘇貞昌，「外行人的睜眼瞎話」。

對於蘇揆和蔣萬安今日在立院針對美豬牛議題的攻防，游淑慧今在臉書上表示，「外行人的睜眼瞎話」，並提出兩點看法：

一，人在屋簷下不得不低頭。 在美國生活的時候當然沒得選擇， 但不代表回來台灣，還要昧著良心，配合美國把萊豬進口到台灣，否則和吳三桂有什麼不一樣？

二，蘇貞昌笨笨的，他不知道反而在美國可能「才吃不到」萊豬。美國業者欺善怕惡，把零檢出的好豬肉留給自己人和大客戶吃（歐盟、大陸），然後再逼著越南、逼著台灣進口萊豬。

游淑慧指出，要不然美國的市場這麼大，「產量不多」的萊豬幹嘛不靠美國自己內部市場消化？而要十幾年糾纏不休、逼台灣買？最後她還反問，「蘇貞昌有三高嗎？」

網友們也留言回應，「蘇大院長帶著行政院各大小官員及家裡大小家眷一起吃給國人看，吃半年就好」、「那院長願意帶頭吃嗎」、「反問他，全家人要吃萊克多巴胺美豬嗎？」

(中時新聞網)