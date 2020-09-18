小貨車闖入平交道被區間車撞稀爛，列車也受損，車上乘客。（攝影師張麥斯提供／吳敏菁彰化傳真）。

小貨車闖入平交道被區間車撞稀爛，列車也受損，車上乘客。（攝影師張麥斯提供／吳敏菁彰化傳真）。

台鐵18日2511車次區間車，7點33分，新埔至通霄間西線通灣里南平交道，遭小貨車闖入平交道，造成上下行車輛都延誤，小貨車撞得稀爛、區間車也受損，幸好無人傷亡，車上旅客約80至100人由通霄站站員引導至車站，剛好是上班顛峰時段，不少人焦急不已。

這次小貨車和台鐵列車在平交道上相撞事故，小貨車還一度起火燃燒，消防員迅速趕到滅火，驚險的是，連續又有兩班車次通過，驚險萬狀。

今天下午台鐵彰化電務段段長蔡禮俊出面說明，調閱監視器7點31分03平交道警示燈及警音開始作用，7點31分07小貨車違規闖入，撞到稀爛，救援單機9點2分彰化開車，10點45進入現場，調車連掛11點49拉回通霄站，路線恢復雙線行駛，總共影響列13次、111分，12點整狀況解除。

彰化車站站長李兆平表示，受影響班次8點40分到達彰化，剛好銀行9點就要上班了，這次影響13車次約上千人，主要在大甲和沙鹿段乘客，彰化站乘客並不多。

(中時 )