勵馨基金會2014年開始在大新竹地區服務，6年來協助1200名性侵被害人、目睹暴力兒少、兒少性剝削及青少年懷孕等，18日舉辦「馨竹孩子回娘家」活動，獲風廚師餐飲觀光發展協會支持，13家新竹餐飲業者響應，以一店一菜方式，凝聚曾受助的馨竹孩子情感。

勵馨基金會副執行長王怡雯表示，勵馨去年成立新竹分事務所，以提供更即時、完善的服務，勵馨基金會新竹分事務所主任余琴雀指出，透過專業的社工服務，並結合在地餐飲、商家等資源，期望使服務對象感受到被珍惜、尊重，並成為翻轉現有處境的能量。

曾受協助的女性在會中也分享，曾在兒時遭到虐打、親人性侵，甚至有不愉快的婚姻及燒燙傷等苦難，所幸在勵馨長期的陪伴下，讓她勇敢走出另一條路，此次回「娘家」參與聚會，不僅有飯菜香，也是情感的凝聚。

新竹市風廚師餐飲觀光發展協會副會長、Bingo賓果廚房廚藝總監盧俊斌為愛馨商家，在店內放置捐款零錢箱，因為想更了解勵馨，而參與18日的活動，未來也將持續與勵馨合作。勵馨基金會新竹分事務所，也期望更多人加入「新竹愛馨人」行列，捐款、捐助物資、及愛馨商家放置捐款零錢箱，可洽詢詢（03）668-8485轉12。

(中時 )