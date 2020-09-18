南鐵東移北區住戶黃春香（左）仍住在預定拆遷的開元路橋家中。（程炳璋攝）

台南鐵路東移案北區段僅剩黃家釘子戶，黃春香7月21日凌晨在強勢警力下簽署拆遷同意書，10日以中工處未協商保留樓梯為由，遞交律師請求書，拒絕搬遷，眼見20日緩拆期逼近，她在臉書號召支持者到黃家過周末，感受鐵道邊生活。

南鐵東移案抗爭8年，全線僅剩北區住戶黃春香與東區住戶陳致曉堅持抗爭，黃女7月21日面對大批警力強制拆遷時，被迫簽署拆遷同意書，鐵道局中工處給予2個月拆遷期。

眼見兩個月期線將至，緩拆期至20日結束，黃春香10日遞交律師信，指稱中工處不願協商保留樓梯，她將撤回拆遷同意書，抗爭到底。

黃春香表示，兩個月來，中工處人員每天詢問的都是「何時要搬？」、「我們可以幫忙搬」，卻不願協商讓她住家的樓梯得以保留。她認為保留樓梯就等於保留居住權，歡迎支持者在拆遷日到來前夕，到開元陸橋下，體驗黃家鐵道邊的生活。

中工處副處長吳志仁表示，收到黃春香律師信後已有回覆，中工處依路權施工，路權線畫設有經過黃家樓梯，只能依法施工。他盼望黃家能在20日緩拆期結束前自行拆遷，以免失去中工處的自拆獎勵金與向台南市政府申請照顧住宅的資格。

黃家擔心中工處21日後會有強制措施，中工處表示，20日過後，若要拆遷，會先告知黃家，但哪1天拆遷仍未定。黃淑香表示，近日已有轄區派出所警員前來勘察地形，認為此舉應與中工處強拆行動有關。

(中時 )