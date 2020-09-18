蔡英文總統日前宣布萊克多巴胺美豬即將於明年元旦開放進口，衛福部長陳時中13日接受專訪時，主持人謝金河談及小時候喜歡吃豬睪丸炸麻油，陳時中笑回，難怪你現在腦筋很好，體力又讚。對此，台北市長柯文哲今在議會質詢時認為此話失言，反酸「他（陳時中）是唸哪個醫學院的？」

議員徐巧芯表示，柯文哲曾經當過醫生，對於衛福部長陳時中有兩個發言，柯覺得正不正確，是否推薦給台北市民去食用，吃豬睪丸會變聰明體力會變很讚嗎？對此，柯文哲笑著反酸，「他念那個醫學院的」，認為陳時中此話失言，應是開玩笑的。

而針對日前陳時中受訪時說，一段時間過去後，那時候小牛都長大了，所以台灣現在能夠開放30月齡以上的牛隻。徐巧芯指出，陳時中言下之意是若30月齡以下的牛隻沒得狂牛症長大也不會得，問柯文哲，這是否符合一般民眾對於食品健康的相關常識。

柯嘆了口氣後表示，科學問題就科學解決，並勸陳時中不要再講了，不要強力護航，「惦惦就好了」。

陳時中讚謝金河「吃豬睪丸腦筋好」醫：有風險！

(中時 )