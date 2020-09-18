北市府趁議會休會期間，同意大巨蛋復工，市長柯文哲甚至在臉書發懶人包指大巨蛋解約要賠300多億，議員苗博雅18日質疑，300億哪來的，有任何一個單位去估算、研究嗎，隨意稱要賠償300億，嚇得大家認為不應解約。柯文哲對此坦言，大約的數字，沒有實際真的估過。

柯文哲今赴議會施政報告，苗博雅指出，柯在大巨蛋復工後，在臉書拋出一個懶人包，內容包括若大巨蛋解約，將賠償遠雄300億，讓不少人覺得要賠那麼多錢，不應該以解約方式處理。

苗博雅質疑，解約賠300多億是哪來的，2016年遠雄喊價，柯文哲說「呷卡麥ㄟ」，現在卻變成在替遠雄背書，難道柯是被盜帳號。

柯文哲坦言，應該要有一個精確數字，但到底多少也沒有估計，僅知道遠雄和銀行借了約100億。

苗博雅說，大巨蛋興建成本約89億，遠雄提出若解約，市府要賠償200億，最後喊價到300億，沒有任何一個單位知道喊價的根據是什麼，只有遠雄說是第三方公正單位鑑價，沒有任何一個單位提出鑑價報告。

她認為，假設遠雄有過失解約，市府鑑價買回，搞不好市府不用付出太多錢，但現在因為柯臉書拋出300億，變成市府在恐嚇市民，結果根本沒有根據，還有因為沒有提告，根本不知道解約後市府有沒有責任。

苗博雅要求柯文哲改變賠300億的說法，柯回應稱可以，因為沒有正的去鑑價。

(中時 )