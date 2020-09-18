促轉會今天下午帶隊到政大，查封國民黨台灣省黨部文件，對此，國民黨嚴厲譴責，強調先前促轉會發文要求提供相關黨史資料，國民黨與政大均未曾拒絕，但促轉會卻逕自以粗暴查封方式為之，以轉型正義之名，行濫權之實，再次扮演執政黨政治鬥爭在野黨的馬前卒，證實其自稱為「東廠」之名。

國民黨解釋，委託政大代管的台灣省黨部資料，至今未被認定「政治檔案」，多為敏感度不高的內部文書，且內容均對外開放查閱，正在與政大合作進行數位化，促轉會先前發文要求提供資料，政大已向促轉會表示相關文件已開始數位化，內容可至政大孫中山紀念圖書館閱覽室查詢及瀏覽，並願配合促轉會依法行事。

國民黨強調，促轉會不按政大規定申請查閱遭拒，卻用公權力威逼國民黨、政大交資料，今天甚至演出率隊查封戲碼，真是「好大的官威」，再次彰顯民進黨違法濫權本質，更嚴重侵犯學術自由，對於促轉會的獨裁霸道，國民黨予以強烈譴責，並交社會公評。

國民黨質疑，黨史資料數位化的目的，是要讓史料更為公開，如今促轉會查封之舉，形同阻擋這些黨史公諸於世，令人質疑促轉會是否要將黨史資料留存供日後政治鬥爭之用？對於蔡政府假借轉型正義謀求一黨私利，國民黨絕不屈服，一定會力爭到底。

(中時 )