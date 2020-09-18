小金門昨（17）日晚間發生民宅火警，屋主接獲通報緊急逃出，烈嶼消防分隊出動4車12人趕往灌救，5分鐘後撲滅火勢，起火原因有待進一步調查。

昨晚7時27分許，縣消防局指揮中心接獲義消陳建雄報案，掌握烈嶼鄉湖下「勝利門」附近有民宅冒出白煙，立即由烈嶼消防分隊長張家瑋率同各式消防車3輛、救護車1輛和12名職、義消趕到現場。

該棟2樓半透天厝的屋主，在起火後已由報案人及鄰居通知逃出，消防人員火速沿樓梯佈水線，在起火的頂樓小房間射水滅火，約5分鐘後即撲滅火勢，2度確認屋內沒有人員受困。

但因現場燃燒物品多為雜物，且又堆疊放置，搶救人員不敢大意，再三巡視確定無餘燼後才收隊離開，粗估燃燒面積大約5平方公尺。

縣消防局長翁宗堯肯定鄰里守望相助，以及同仁迅速完成任務，將災害減至最低程度，也呼籲民眾平時應定期檢視家中老舊電線外觀披覆有無破損，並可加裝住宅用火災警報器，以利第一時間發出警報，提醒屋內人員逃生及報案。

(中時 )