針對與韓國三星專利訴訟，光學鏡頭廠-亞光(3019)董事長賴以仁表示，公司深耕潛望式鏡頭多年，擁有許多專利，由於日本是對光學專利審核最嚴謹的國家，因此在日本對南韓三星電子集團設計生產的潛望式鏡頭提出侵犯其鏡頭設計專利訴訟，預計10月13日第一次開庭，儘管手機變焦鏡頭因疫情影響導入進度，但低價5倍變焦鏡頭模組已有2家廠商談定並測試中，預估明年可以量產。

繼大立光(3008)之後，亞光因南韓三星電子集團設計生產的潛望式鏡頭侵犯其鏡頭設計專利，8月3日於日本東京地方法院對南韓三星電子旗下三星電機提出手機鏡頭侵權訴訟，亞光與三星專利訴訟，也成為今天法說會投資人詢問焦點。

賴以仁表示，公司深耕潛望式鏡頭多年，擁有許多專利，由於三星手機旗艦規格S20 Ultra系列的潛望式鏡頭設計技術，涉及侵害亞光的專利權，而日本是對光學專利審核最嚴謹的國家，因此在日本對南韓三星電子集團設計生產的潛望式鏡頭提出侵犯其鏡頭設計專利訴訟，預計10月13日第一次開庭，不過不方便透露訴訟相關細節。

全球新冠肺炎疫情延燒，亦亞光G+P手機變焦鏡頭導入進度，不過賴以仁對公司開發的手機G+P鏡頭前景深具信心，賴以仁表示，雖然目前潛望式鏡頭還是以全P為主，但無法做到高倍數，亞光以G+P優勢開發手機變焦鏡頭，目前有低價版5倍變焦鏡頭及3到10倍連續光學變焦鏡頭，其中5倍變焦鏡頭已有兩家廠商談定並進行樣品測試中，計明年可量產，另一個連續光學變焦在市面上還沒有看到，且因是高倍數光學變焦，沒有G+P無法解決溫飄問題，看好G+P鏡頭會愈來愈流行。

除手機變焦鏡頭模組，亞光也開發智能視訊會議裝置、3D Lidar及機器人移動平台等新產品，希望持續拓展高階車載鏡頭、VR及3D Lidar等市場，賴以仁表示，明年業績可望回到2019年水準。

(時報資訊)