福壽(1219)下午參加證交所業績發表會，針對美豬即將來襲，董事長洪堯昆說，明年豬價將會走跌，屆時有品牌的台灣豬會很厲害，公司將推出具有產銷履歷的「福壽牧草豬」，讓消費者吃到高品質又安心的豬肉。對於下半年營運動能，他則指出，雖然大宗物資價格近期攀高，但公司先前採購價格較低的還有庫存未消化，將會是營運成長動力來源之一。

洪堯昆大嘆養豬比養雞更難伺候，由於出生到賣出最短需要150天，最長要超過180天，由於時間長，養殖變數較多，飼養率比雞隻較低，目前福壽飼養約有一萬頭豬隻，種豬則是有1300~1400隻，看好市場需求，將會增加飼養的豬隻頭數。面對美豬即將開放，他說，台灣豬產銷履歷需要加強，才能讓消費者信任，由原料和生產端的標示，才可讓食安更加強，消費者才能更進一步對產品的認知，如何教育消費者要去確認標示清楚，大家需要一起努力。

在大宗物資方面，由於大陸因水災後糧食需求量大，玉米進口量由每年約300~500萬公噸，大幅增加至今年的3000萬噸，足足跳增了6倍，至於黃豆進口量仍維持在8000~9000萬噸，洪堯昆認為，接下來大宗物資價格仍會持續上升。

福壽近3年來持續導入AI人工智慧，利用智能營運，已經開始見到成效，洪堯昆說，導入AI後，飼養雞隻時發生的意外越來越少，利用人工智慧管控溫度、飼料及水，使得雞隻的產蛋率越來越好，對營運的貢獻度也加大。他說，除了在飼養端利用AI，業務端也有智能APP，提升效率也能將第一手資料收集分析，利用數據可以知道熱銷產品，該補什麼貨也能一清二楚，對企業體質來說都有正面的助益。

(時報資訊)