儘管目前還跟台灣師大在新北市板橋體育館打社會組籃球賽，為了在18日重返母校台東新生國中回饋，陳靳豫萱毫不考慮當起忙碌「飛人」，「我昨天才打完社會組比賽，然後明天中午就要馬上搭火車趕回台北，因為明天下午4點馬上又有比賽。」

回顧自己待在新生國中的時光，陳靳豫萱表示，自己畢業已經5年了，也曾幫助母校拿下國中乙級比賽亞軍，「我還記得當時李峰銘老師教導我們不會很嚴格，在這裡打球也不會操得很累，我很聽李老師的話，努力朝著陽詩慧學姊的路走。」

為何可從東部偏鄉的國中乙級球隊，跑到新北市加入南山高中女籃？她說：「我只是很想看看外面的世界，才會想去北部找尋機會，甚至我還是自己跑到南山高中試練，才獲當時的楊淑淨教練青睞，加入南山打HBL，到現在效力台灣師大。」

只是陳靳豫萱的籃球路走得並不順遂，因為她先在高中時期左膝受傷開刀，然後又在台灣師大一年級接受右膝手術，等同雙膝都已開過刀，但她樂觀表示，「如今我的傷勢已經都痊癒了，也在社會組比賽上場，努力不讓老師與教練失望。」

「這次回家鄉時間雖然不長，但我可以跟著電信女籃愛與關懷活動，用不同方式回到母校做公益，感覺真的蠻開心！」18日在新生國中體育館場邊也坐著陳靳豫萱的雙親，仔細觀看自己女兒在場上教球的認真模樣，想必他們內心也很欣慰。

(中時 )