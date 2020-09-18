民進黨政府在未與外界提前充分溝通之下，就宣布開放含瘦肉精的美國豬肉進口，引發外界質疑，今天行政院長蘇貞昌與各部會首長赴立法院備詢，但當國民黨立委洪孟楷問蘇貞昌是否知道醫界對人類食用瘦肉精後風險的評估報告後，蘇貞昌一問三不知，而問到衛福部長陳時中是否曾提醒蔡總統蘇院長，三高患者吃含瘦肉精豬肉風險特別高時，陳時中講了半天，就是給不出明確的答案，最後洪孟楷直接下結論認為陳時中並未提醒，對此說陳時中未予否認。

洪孟楷首先指出，曾有陸續有專家警告瘦肉精有致癌風險，請問蘇貞昌是否看過？蘇貞昌回稱，他看過各種報告，有這樣講也有那樣講。洪孟楷再指出，2020年2月29日有醫師指出，瘦肉精在內臟殘留可能延長心血管慢性病患者體內毒素暴露的時間，請問蘇貞昌是否有看過？蘇貞昌坦言這他沒看到。

洪孟楷再追問，2016年也有資料指出，心臟病三高患者食用瘦肉精危險性特別高， 蘇貞昌說，委員若有資料請提供。洪孟楷直言，蘇貞昌是行政院大家長，如果做決策時都沒看過資料，怎可貿然和蔡英文總統一起決定開放瘦肉精美豬？

蘇貞昌說，不是由他負責，專業的部分是衛福部。洪孟楷便詢問衛福部長陳時中，有沒有蒐集向蘇貞昌報告，瘦肉精可能殘留內臟，加上台灣人愛吃內臟，導致有心血管疾病者面臨高風險？陳時中回稱，基本上各類報告都有，學術上有很多篇文章，衛福部有做相關評估，把結果向院長報告。

洪孟楷追問，那到底陳時中有沒有向蘇院長、蔡總統報告，因為瘦肉精在內臟殘留高，對心血管疾病患者風險高，請他們開放時三思？ 陳時中回稱，對心血管相關問題，專家報告內都會指出安全係數再除以五，換句話說…。這時洪孟楷不耐煩，直接打斷，表示「這樣子我認為應該是沒有」，對此陳時中未予否認。

(中時 )