位於宜蘭南澳的「那山那谷」，在泰雅族語的意思是「我的家」；這裡群山、溪水環繞，一年四季均有不同風貌；「那山那谷」絕佳的環境，也是榜上有名的「懶人露營」聖地，不管是租露營車或是現場租帳篷，都有專人在旁協助收搭帳篷，這點對露營小白來說，根本有如救世主降臨；除了露營以外，還有哪些不能錯過的特色行程呢？

◆ 露營區的落雨松紅由綠轉紅，景色相當迷人 ( 圖片來源：那山那谷休閒農場)

》野溪漂漂河

從那山那谷休閒農場僅需步行3分鐘即可抵達南澳南溪。在這裡可以享受沁涼溪水、體驗激流冒險以及欣賞壯闊山景。全天然的漂漂河，水流時而平緩、時而湍急，適合全家大小一同體驗

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》沙灘車

基地騎乘練習，前進溪谷廣闊山景，享受穿越在不同地形上的樂趣，徜徉南澳溪谷，沙灘奔馳、叢林穿越、網美拍照；親子情侶或是三五好友都能雙載輕鬆玩。

◆ 圖片來源：那山那谷休閒農場

◆ 圖片來源：那山那谷休閒農場

》溯溪

造訪不為人知的世外桃源，無名溪水質豐沛清澈，沿途的小瀑布一座接一座，生態魚況豐富，溯行探密最能發掘它的樂趣。

◆ 圖片來源：那山那谷休閒農場

▍ 店家資訊

地址：宜蘭縣南澳鄉金洋村金洋路2號

Line ID：@nsng

時間：10：30 ~ 22：30

(中時新聞網)