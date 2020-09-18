後疫情時期，香港拍場又逐漸恢復活力，蘇富比2020中國書畫秋拍，多件首次現身拍場吳冠中、張大千作品備受矚目，同時又因為皆為名人珍藏，名家餽贈之作而倍添話題。

吳冠中、朱德群與趙無極並稱為中國藝術界的「留法三劍客」，1936年，17歲的吳冠中在部隊裡結識了朱德群，深受啟發而棄工投藝，兩人從西湖藝專起，從杭州、重慶，再至南京，建立起十餘年的同窗情誼，而後兩人分別赴法發展。吳冠中的《山城重慶》，對藝術家而言因描寫「第二故鄉」而別具意義，1979年完成後一直收在身邊，至1989年應日本西武百貨邀請赴巴黎寫生，因受到朱德群夫婦照料，遂以此幅作品餽贈答謝。

吳冠中在《山城重慶》中特別選用4尺整紙，首度以全景式構圖盡攬重慶山城面貌，運用畫面的橫向比例，以仰視角度描畫房舍鱗次櫛比、積疊綿延。畫中既有具民族特色的吊腳樓，也有碩大方正的水泥平房和圓柱塔樓，各種形式的組合，參差錯落地擠壓，而畫面正中，以長階梯整齊橫列的線條，打破房舍的壓迫感，讓觀者的目光拾級而上，也展現出渝城的宏偉。

吳冠中另一上拍作品《原始林》，是1980年到貴州黔東南苗族侗族自治區一帶寫生，再歷時8年完成的彩墨作品，展現植物纏繞糾葛的軌跡，以抽象捕捉住密林的原始生命力。因吳冠中於1993年獲朱德群引薦而在巴黎塞紐奇藝術館舉辦個展，吳冠中為答謝也特意請朱德群從展品中選取留念，朱德群即選了此畫收藏。

張大千的《翠嶺晴雲》為1971年為影星盧燕的喬遷之喜而寫贈，為罕有的絹本潑彩作品，畫面看來極簡，大片的曠物顏料與水墨肆意潑灑，則看來見恢宏壯闊的氣勢。畫上題寫「中秋後二日」復鈐「得心應手」印，可見下筆時的愜意。

(旺報 )