國防部官員表示，共軍各項跨越海峽中線，進行軍事恫嚇的行為，已經嚴重破壞兩岸關係、衝擊區域和平穩定，並引發國際社會的不滿；國防部呼籲對岸應該要有所節制，珍惜和平，不要升高區域的情勢，破壞兩岸現狀。中共解放軍諸般蠻橫騷擾的行為，已經引起台灣人民的反感，也離台灣人民的民心越來越遠。國防部呼籲兩岸共同維護台海與印太區域的和平、穩定。

對於臺海周邊海、空情相關動態，國軍運用聯合情監偵的作為，都能夠即時掌握，嚴密監控，確保國防安全。

(中時 )