共機今越中線 國防部官員籲：有所節制、珍惜和平 17:322020/09/18 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部今公布共機活動示意圖。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部官員表示，共軍各項跨越海峽中線，進行軍事恫嚇的行為，已經嚴重破壞兩岸關係、衝擊區域和平穩定，並引發國際社會的不滿；國防部呼籲對岸應該要有所節制，珍惜和平，不要升高區域的情勢，破壞兩岸現狀。中共解放軍諸般蠻橫騷擾的行為，已經引起台灣人民的反感，也離台灣人民的民心越來越遠。國防部呼籲兩岸共同維護台海與印太區域的和平、穩定。 對於臺海周邊海、空情相關動態，國軍運用聯合情監偵的作為，都能夠即時掌握，嚴密監控，確保國防安全。 (中時 ) #國防部 #共機 也許您會感興趣 其他人正在看 軍事熱門新聞 共機今越中線 國防部官員籲：有所節制、珍惜和平 - 軍事 CNN：2個月內2美高官訪台 陸猛練兵加強施壓 - 戰略 為殲20鋪好路 陸殲16生產近尾聲 - 軍事 功夫不相上下 殲16和殲20戰機差在這裡 - 軍事 俄羅斯T-90主戰車 演習期間遭飛彈意外擊中 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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