瑞典年輕好手杜普蘭蒂斯超越「鳥人」布卡締造的男子撐竿跳世界紀錄。(美聯社)

來自美國／瑞典混血的20歲男子天才撐竿跳好手杜普蘭蒂斯，今天在世界田徑鑽石大獎賽羅馬站跳過6.15公尺高度，改寫了烏克蘭退役名將「鳥人」布卡在1994年締造的6.14公尺世界紀錄」

今年2月杜普蘭蒂斯就將室內撐竿跳世界紀錄從6.16公尺提升至6.18公尺，當時已名留青史，今日從5.45公尺起跳，一路過關斬將，當他跳過6公尺之後直接選擇挑戰6.15公尺高度，雖然第一次嘗試失敗，但他在第二次試跳的時候低頭沉思許久，然後大大的吐了三口氣，助跑、衝刺、插竿、上撐、騰空，每一個動作都是完美流暢，當身體越過橫桿的那一瞬間，全場鴉雀無聲，杜普蘭蒂斯從半空中下落時雙手握拳，並且振臂一呼，慶賀自己改寫了紀錄，次時全場響起了如雷掌聲。

杜普蘭蒂斯的父親葛雷格是美國撐竿跳選手，母親海倫娜是瑞典七項全能與排球選手，兩位哥哥和妹妹也都是運動員，出生於運動世家的他，早在3歲的時候就開始接觸撐竿跳，並且在每個年齡層都不斷締造佳績，外界也早已視他為布卡接班人。

年輕帥氣的杜普蘭蒂斯在受訪時表示，「我實現了3歲以來的夢想，真的太瘋狂了，我竟然做到了！」

杜普蘭蒂斯被譽為撐竿跳界的波特(牙買加飛人)，從他出道以來就不停的突破與刷新紀錄，即便是一臉稚氣的他，只要站上跑道就瞬間變成為迅捷的獵豹，眼中獵物只有前方的半空橫桿，因此專家們認為，杜普蘭蒂斯的時代來臨了，他將是新生的的撐竿跳霸主。

(中時 )