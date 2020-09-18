小鬼黃鴻升本月16號被發現猝逝北投家中，享年36歲，並於今(18日)下午2點半進行解剖。檢察官初步研判，小鬼遺體沒有明顯外傷，有可能為心血管問題造成身亡。對此，法醫高大成稍早也根據檢方說詞，分析小鬼生前2種可能情況。

小鬼遺體今日在板橋殯儀館進行解剖，以釐清死因，檢察官王乙軒指出，小鬼身上並沒有特別的外傷，目前初判有可能有心血管方面的問題致其身亡，但詳細死因與死亡方式以及細節還是須以法醫研究所鑑定報告為主。

據ETtoday報導，法醫高大成稍早也根據檢方說詞，分析小鬼猝逝前可能的2種情況。他說從小鬼心臟觀察，若心臟外觀脹到比生前還大，且有變白或出血，那極有可能是心肌梗塞。

而這類情況通常都是瞬間發生，若患者屬於猝死型，意識馬上失去意識，不會感到痛苦。但若是急性心衰竭，患者則會感到胸口悶痛，因為感覺痛苦，所以死亡前會出現抱胸彎腰姿勢。

事實上，2019年初小鬼做健康檢查時曾被驗出「三高」，父親得知後相當擔憂，他因此下定決心減肥健身，在短短3個月內就將數據降下來，只因他不忍「父親年紀大了還要擔心自己的身體健康」。

(中時新聞網)