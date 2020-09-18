美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）來台訪問，大陸國防部宣布今起在台海附近進行「實戰演練」。中華戰略學會研究員張競認為，大陸此作法「防獨為真」，目前發生戰爭的機會仍微乎其微，但要小心意外擦槍走火的可能性。

環球時報報導，柯拉克訪台，被問到解放軍將採取何種因應措施？大陸國防部發言人任國強回應，這次演習是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整，所採取的正當必要行動。張競接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，任國強中規中矩重申既有立場，顯現政策穩定，防獨為真，並無意魯莽以武促統，不需過度反應胡亂詮釋。

張競認為，這僅是解放軍演習年度例行任務，因每年的年底解放軍都會頒布下一個「年度訓練考核大綱」，必須在規畫的月份內完成。由於今年碰上疫情加上水災，所以現在很多部隊都在趕進度。因此在柯拉克來台的這個時間點，只是巧合。

張競分析說，解放軍指在台海周邊進行實戰化演練，距離有多遠，語意不明，大家不要過多聯想，要看解放軍發布的演習管制地點，再來做判斷。他認為，目前發生戰爭的機會微乎其微，但發生意外擦槍走火的可能性，居然升高了。台海之間必須認清楚狀況，鬼嚇人嚇不死人，人嚇人會嚇死，假如執政黨走向台獨，那就只有「搞死」兩字。

(中時新聞網)