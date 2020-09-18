台北富邦銀行表示，台灣的兒童理財觀念逐年成熟，現在的父母愈來愈懂得及早為孩子開立專屬帳戶、進行資產配置，累積孩子第一桶教育金。根據北富銀小富翁帳戶數據統計，至今年6月底，小富翁帳戶數已超過26萬戶，每位小富翁的平均資產接近新台幣41萬元！其中小富翁帳戶以5歲以下開戶的佔比居冠，此意味孩子的教育戰線已從五育養成延伸至教育金儲備。

北富銀表示，累積教育金要趁早開始、以穩健的投資策略前行，在時間複利效果加乘下，小資金就會滾出大財富，建議可以三步驟開始起步。

第一步：開立小富翁帳戶，教育金專款專用。專款專用係指「開立特定目的之帳戶，將帳上資金用於此用途」，以累積教育金為例，第一步就是要先開立兒童理財帳戶，父母可選擇功能多元實用、便於為孩子投資理財的優先。北富銀小富翁帳戶於1999年推出，為國內第一個親子理財工具，一本存摺可同時管理新台幣、外幣與信託基金投資等多種資產。根據統計，北富銀小富翁帳戶每年2~3月、7~8月為二大開戶尖峰，顯示多數父母趁著農曆春節前後及暑假期間，為孩子開立小富翁帳戶，啟動教育金理財計畫。

第二步：保障兼顧理財需求，類全委保單為首選。多數父母偏好以買保單的方式為孩子累積教育金，依北富銀小富翁帳戶統計，至今年第二季為止，保險為僅次於存款、父母最愛的理財配置。然而近年全球降息大風吹，壽險公司為了反映市場利率與成本，陸續公告調降宣告利率，在低利儼然成為市場常態下，北富銀建議，父母若要透過保險為孩子累積教育金，首選類全委保單，這類保單有投資專家團隊代為操作、每月可穩健撥回現金，可用以支應孩子日常才藝班、安親班等學習支出。

第三步：基金投資不可少，核心基金與衛星基金靈活搭配。教育金的累積為長久之計，運用時間複利效果生財的最佳工具莫過於定期定額基金。北富銀建議，父母可同時配置核心基金(例如固定收益型基金)與衛星基金(例如平衡/多重資產型基金)，透過核心基金低波動穩成長的特性，降低投資組合的波動風險，同時由衛星基金創造穩定的現金流，提高投資組合的收益。以教育金為例，父母以定期定額核心基金為孩子長期累積未來出國留學所需費用，以衛星基金每月的配息金流支應日常學雜費支出。

北富銀指出，新冠肺炎疫情不確定性極高，全球經濟活動尚未回歸常態，各國陸續採取寬鬆貨幣政策、推出財政政策以刺激經濟回溫，以區域而言，美國、亞太、中國為首選；而債市則建議以財務體質佳的投資等級債優先，此外亦可投資平衡/多重資產型基金，股債一起佈局。

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