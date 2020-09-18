砷化鎵廠—全新(2455)前8月合併營收為16.67億元，年成長6.18%，由於RF需求強勁，全新第3季營運可望維持或略優於第2季，日系外資最新報告雖然將全新2020年到2022年每股盈餘降低2%到6%，但重申全新「買進」評等，外資也連兩天買超全新。

儘管傳統旺季未如往年旺，但蘋果及非蘋手機品牌廠5G新機將於第3季末陸續上市，市場看好5G手機新機將引爆換機需求，紓解光通訊產品需求偏弱壓力，全新第3季及下半年營運不看淡。

全新8月合併營收為2.08億元，月減3.7%，年減11.08%，累計前8月合併營收為16.67億元，年成長6.18%；由於RF需求強勁，全新預估，第3季營運有機會維持或超越第2季。

全新因產品組合轉佳，第2季合併毛利率為44.2%，年增2.78個百分點，創下單季歷史新高，累計上半年營業毛利為5.28億元，年成長14.78%，合併毛利率為42.52%，年增0.23個百分點，稅後盈餘為2.73億元，年成長16.67%，每股盈餘為1.48元。

日系外資報告指出，由於客戶需求減弱，我們將全新今年第3季營收下調7%至6.33億元，(季增7%，年減9%)，預估全新第3季每股盈餘為0.73元，不過我們仍正面看待5G和3D的發展，且全新已進入高通的RF供應鏈，可能從今年第4季末開始為後者的新一代6GHz以下PA量產磊晶，如果高通捆綁RF前端和基頻後端模塊是Android平台的成功之舉，我們相信可能會在2021年成為全新的主要客戶之一，我們將全新2020年到2022年每股盈餘降低2%到6%，但重申全新「買進」評等，目標價為115元。

(時報資訊)