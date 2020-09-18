促轉會今日下午派人至政大，封存國民黨台灣省黨部檔案一批計124箱，，促轉會表示，後續會進行審定作業，將審定為政治檔案者移歸檔案管理局，其餘部分歸還國民黨，此外現場執行封存作業時，國民黨有派員到場並表示異議，均載明於現場紀錄，後續國民黨若要提出救濟，促轉會予以尊重。

促轉會還指出，2018年10月，國民黨向促轉會通報4萬餘筆檔案，但未包含政大所保管之台灣省黨部檔案，促轉會前曾函詢國民黨及拜會政大，以瞭解黨史資料搬遷情形，惟雙方均表示，標的尚未確認，亦無具體期程規劃。在此之後，促轉會發現，國民黨將未通報之「台灣省黨部檔案」自行移至政大，並由政大進行檔案數位化及編目作業。經初步調查，該批檔案當中包括二二八事件、叛亂案件、政黨與政府間人事相互調用紀錄、政黨接收日產清冊、黨產等重要且未曾公開之檔案。

促轉會表示，該會於今年7月再次函請國民黨補正通報，惟國民黨函復「並無其餘檔案可通報」，顯有通報不實的情形，並有隱匿檔案之疑慮。促轉會於8月間兩度函請政大與國民黨提出台灣省黨部檔案，但均未獲配合。

因此促轉會表示，該會於今日上午，邀集政大召開協調會議。本次會議係因促轉會接獲政大來函，指促轉會要求該校提出台灣省黨部檔案「事涉層面較廣，為配合貴會審閱受託代管檔案之職權行使，明確審閱流程實務上需釐清之細節」，請促轉會召開協調會議。

促轉會聲稱，該會善意考量政大來函請求，於今日上午舉行協調會議。現場就政大提出該批檔案之數位影像檔供促轉會辦理審定作業，以及如何確保審定過程中，該批檔案不會被國民黨取回進行討論，惟會上政大代表均無法予以承諾。有鑑於國民黨前有通報不實的情形，為保全檔案，促轉會亦於會中表示將於今日下午依促轉條例第15條，派員至政大封存該批檔案，政大代表表示尊重。

促轉會強調，審定政黨持有之政治檔案是促轉條例明定之職責，相關政黨或保管檔案之機關均應依法配合提出檔案，若不願配合，促轉會本得依法封存或攜去相關檔案。後續促轉會將辦理審定作業，經審定為政治檔案者將移歸檔案管理局，為全民所共有，保存於符合國際標準之檔案庫房，並將於國家檔案資訊網上公開全文影像，為全民所使用。

(中時 )