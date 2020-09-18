彰化縣菇類今年外銷不受疫情衝擊，已達800公噸，創下新高。（吳敏菁攝）

彰化縣菇類今年外銷不受疫情衝擊，已達800公噸，創下新高。（吳敏菁攝）

彰化縣菇類生產合作社由專職夥伴分工，已闖出國內最大菇類物流系統，今年外銷不受疫情衝擊，已達800公噸，較去年680公噸更多，縣長王惠美強調，突破1000公噸已不是夢，目前也在和東森購物洽談，要讓彰化優質的農產品多元行銷出去，打響「彰化優鮮」品牌。

彰化縣是菇類生產大縣，不僅金針菇、杏鮑菇都是大宗，還有猴頭菇、松茸菇等等，多采多姿菇，讓人看到食用菇家族龐大。

縣長王惠美表示，彰化縣菇類生產合作社從產地、入庫、包裝、物流到餐桌，整個冷鏈系統已經建立起來，是產業中最好模範，目前每週固定出貨到香港，每兩週出貨到新加坡，還要找到更多的消費客群，增加產值。

總經理黃聖義說，十幾年前就開拓外銷，最近以城市型國家為主，主要是台灣農產品價格不便宜，但是品質跟品牌非常好，做精品化的銷售策略，40％左右是菇類，搭配當季蔬菜水果，今年受疫情衝擊，上半年度餐廳停業，內銷漸少，但依然逆勢成長，下半年內銷突破，外銷也創新高。

黃聖義表示，縣府輔導農友結合「彰化優鮮」品牌，整合菇類、蔬果，打出亮麗的團體戰，目前每週固定出貨到香港，每兩週出貨到新加坡。縣府會找到更多的消費客群，增加農民的產值。

縣府輔導「彰化優鮮」品牌整合菇類、蔬果，打出亮麗的團體戰。

縣府農業處表示，彰化縣菇類生產合作社從產地、分級到包裝都透過現代科技農業、建構出業界最完整冷鏈系統，確保新鮮、美味，近年更迭出創意，開發素燕窩的銀耳飲品、川味麻辣金茸罐裝等，顛覆味覺，延續賞味期。

(中時 )