陳家欽表示，五種口味代表警察工作的特性，因此與同仁相互勉勵。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

NPA署長室解說各口味代表警察不同的辛勞。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署長陳家欽在18日中秋節前夕，特別用代表警察工作特性的「酸甜苦辣鹹」等五味雜陳的特製月餅，逐一致贈警政署內勤各組、室同仁，希望能用創意自製月餅來慰勞、勉勵同仁的工作辛勞，並祝福大家闔家團圓、平安。

陳家欽表示，月餅有五種口味，就如同五味雜陳，而五種顏色也代表警察工作特性內容豐富、多彩多姿，希望能和同仁們一起分享、勉勵。

五種酸甜苦辣鹹的口味分別是由金桔、豆沙、巧克力、天然辣椒粉、滷肉等，特別委託廠商製成。NPA署長室也解說各口味代表警察工作不同的辛勞。

(中時 )