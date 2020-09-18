特製「酸甜苦辣鹹」月餅 警政署長親贈慰勉同仁 17:522020/09/18 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署長陳家欽親自致贈特製月餅給同仁。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳家欽表示，五種口味代表警察工作的特性，因此與同仁相互勉勵。（翻攝照片／林郁平台北傳真） NPA署長室解說各口味代表警察不同的辛勞。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 警政署長陳家欽在18日中秋節前夕，特別用代表警察工作特性的「酸甜苦辣鹹」等五味雜陳的特製月餅，逐一致贈警政署內勤各組、室同仁，希望能用創意自製月餅來慰勞、勉勵同仁的工作辛勞，並祝福大家闔家團圓、平安。 陳家欽表示，月餅有五種口味，就如同五味雜陳，而五種顏色也代表警察工作特性內容豐富、多彩多姿，希望能和同仁們一起分享、勉勵。 五種酸甜苦辣鹹的口味分別是由金桔、豆沙、巧克力、天然辣椒粉、滷肉等，特別委託廠商製成。NPA署長室也解說各口味代表警察工作不同的辛勞。 (中時 ) #警政署長 #陳家欽 #月餅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女團直播穿短裙 「想遮腿竟被巴」引發眾怒 10:402020/09/18 娛樂 穿旗袍最美女演員「當好繼母沒生子」 尪卻曬親表妹親密照 20:202020/09/18 娛樂 斗六家商校長（模具職類裁判長）許永昌：為技職教育注入能量 04:102020/09/18 產業特刊 僑外生留台工作人數 倍增 04:102020/09/18 財經要聞 桃園地景藝術節開幕警烈日下服務不打烊 16:262020/09/18 寶島 台中市溪圳治水牛步 楊瓊瓔爭取5.6億催加速 15:082020/09/18 寶島 台灣美光 入選全球燈塔工廠網絡 04:102020/09/18 產業．科技 職人傳藝 迷途少年烤出感動 04:102020/09/18 地方新聞 金山小編 生前一小時還忙工作 04:102020/09/18 社會新聞 表彰文史工作者楊鏡汀研究 竹縣府百日內出版北埔事件 17:112020/09/18 寶島 社會熱門新聞 台南宿舍探險直播 千人目睹「輕生死者」流滿地屍水 - 社會 勇警辭世！遭爆頭子彈卡腦變植物人23年 同袍嘆：解脫了 - 社會 工讀嫩妹暗戀10年 勾人夫上司羞喊「X頭癢幫我親」 - 社會 社會10點檔》歷史懸案 新光金庫3億離奇消失 主嫌熊耀國人間蒸發 - 社會 女友跟表哥啪啪懷孕 男友怒PO對話卻自爆「跟表哥也做過」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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