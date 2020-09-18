面對藍委蔣萬安質疑民進黨在開放瘦肉精美豬議題雙重標準，行政院長蘇貞昌動怒反嗆「你在美國吃豬肉，有出事嗎？」、「台灣人很會的啦，一吃下去就知道」，朱立倫辦公室發言人凌濤今在臉書聲援蔣萬安，批蘇揆如此反質詢太廉價，還嗆蘇揆一定是從小吃台灣豬，難怪口才辨給，考試都考一百分了呢。

行政院長蘇貞昌今赴立院進行美豬、美牛專案報告，面為藍委蔣萬安質疑民進黨雙重標準，蘇揆動怒反嗆，「你在美國吃豬肉，有出事嗎？」、「台灣人很會的啦，一吃下去就知道」，不過在藍委洪孟楷端出兩盤豬肉要蘇揆試吃，辨別哪盤是美國豬，蘇揆卻不肯試吃。

朱立倫辦公室發言人凌濤在臉書表示，在美國待過的留學生都有共同經驗，經常為了省錢、或想念家鄉味，選擇相對其他肉類海鮮便宜的豬肉，特別是豬腳、內臟，美國人根本不太吃，非常便宜。學生資源有限，這是留學生活在異地的「不得不然」。

凌濤說，蘇揆的女兒蘇巧慧恰巧是蔣萬安的同學，問一下就可以理解，應該可以將心比心吧。蘇揆從小到大能吃台灣豬很幸福，講出這句話根本是「何不食肉糜」。

「美國跟台灣不能比」，凌濤指出，台灣民眾吃豬肉比例高到驚人，肉臟更是。蘇揆拿生活在美國來對比，是故意混淆。台灣一年平均每人吃豬肉35公斤、美國是5公斤、日本10公斤，豬肉是台灣飲食主要肉品，這也是標準必須很嚴格的原因。

凌濤表示，他同意台美經貿要加速，但政府必須認真談判。一定程度犧牲國民健康，開放萊豬台灣民眾到底獲得什麼利益？能不能像大內宣講的促進台美經貿合作，簽訂FTA或是BTA，全民都在等。

凌濤說明，以前馬政府還撐得住壓力，以OIE報告力擋風險較高的30月齡以上牛隻，去排除牛骨等6個高風險部位，現在民進黨政府不只是開放萊克多巴胺的豬，還有30月齡以上美牛。

接著他引用國外案例，指韓國對開放瘦肉精豬牛的經貿談判，百萬民眾上街抗議，後來馬上不進口30月齡以上的美牛，保證只有「農業部品質系統」（QSA）認證，才能出口牛肉到韓國。歐盟則是用牛肉免進口關稅，換取禁止進口瘦肉精肉品。

(中時 )