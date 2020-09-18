中華電信女籃公益盃首度前進台東。（蔡旻妤攝）

中華電信女籃公益盃首度前進台東，19日在台東高商熱血展開比賽，女籃選手陽詩慧、陳靳豫萱前一天特地回母校新生國中，獻花給恩師、新中女籃教練李峰銘，並致贈簽名球，以表感謝之意。

由中華電信女籃所舉辦的「愛與關懷巡迴公益活動」邁入第10年，今年舉辦3場「電信女籃到我家」，下鄉教導小朋友打球；9月分則辦理3場公益盃鬥牛賽，19日在台東高商開打。

女籃選手陽詩慧、陳靳豫萱致贈簽名球給教練李峰銘，「能以中華電信球員身分回到母校，意義非凡！」陽詩慧說，畢業將近15年，回憶新中打球的時光，覺得很快樂，回到母校再次憶起打球的初衷，即便到外地訓練壓力大，也會全力以赴，希望未來能回饋學校；陳靳豫萱說，回到母校有種既熟悉又陌生的感覺，也因為訓練的關係，久久才能回一次台東，並勉勵學弟妹，如果真的對籃球有興趣，身在偏鄉要加倍努力，一定有機會發光發熱。

活動今年首度來到台東，教練黃曉潔表示，由於隊上有2位球員畢業於新生國中，希望能與該校有更多交流，除了透過遊戲與學生互動外，也期望藉由公益盃比賽推展籃球運動，讓使更多人愛上籃球。

「認真是唯一的出路」新生國中女籃教練李峰銘這麼說，從1974年在新中開始帶球隊，至今稍微有點成績，包含陽詩慧、陳靳豫萱及羅蘋等球員，持續在國內外女籃隊發光發熱，很開心看到她們打出好成績，感到欣慰，並表示這些球員都是學弟妹的好榜樣，看到學姊的成就，也讓學弟妹有了努力的方向。

(中時 )