華新醫材集團董事長鄭永柱帶隊，參訪上銀科技洽談合作，要將上銀生產的機器人應用在口罩自動化產線，搭配視覺檢測與自動化包裝，既可提升生產效率，也可提高良率。雙方攜手合作打國際市場，待開發成功，整廠設備可輸出，提供Turn-key服務收費，台灣不再賣硬體，也可以販售軟體與提供服務，邁入全新的里程碑。

華新醫材集團成軍45年，持續研發醫用手套、傷口敷料與口罩等醫材產品，並以「摩戴舒MOTEX」品牌行銷全球。

上銀集團表示，素有口罩達人之稱的華新醫材集團董事長鄭永柱親自出馬，16日率領高階主管到上銀參訪，由上銀總經理蔡惠卿等高層主管接待，並洽談合作，華新打算向上銀購入機器人應用在口罩自動化產線，搭配視覺檢測與自動化包裝，不但可提升生產效率也可提高良率。

上銀集團指稱，上銀投入工業用及醫療用機器人領域，大有斬獲。HIWIN已完全掌握包括減速機、馬達與控制器等機器人三大核心技術，達到百分之百自製，工業用機器人種類多元包含關節式機器手臂、並聯式機器手臂、史卡拉機器手臂與晶圓機器手臂等。上銀領航「水手計畫」，協助國內水五金、手工具業者建置機器人自動化產線，甚至還設計開發了專用機讓中小企業實現智慧製造，已累積足夠的經驗，可以協助業者實現智慧製造與轉型升級，一起搶攻國際商機。

上銀集團表示，與華新醫材合作案，待開發成功後，也可將整組設備輸出，提供Turn-key服務方式收費，台灣不再以賣硬體取勝，也可以賣軟體與提供服務，將邁入另一新里程碑。

(工商 )