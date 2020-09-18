台東縣立游泳池現況。（蔡旻妤攝）

台東7年前推動的「圖書館及綜合體育館興建工程共構」，招標至今10多次，均無廠商投標，縣府面臨補助經費被收回，決定放棄共構，將泳池現址改建為圖書館，民眾譁然，等了7年還是沒等到。

「還我游泳池!」台東人苦等了7年的泳圖共構，最後仍胎死腹中，引起鄉親一片譁然；位於台東市南京路的台東縣立游泳池興建於1987年，因設備老舊，前任台東縣長黃健庭在2013年推動「泳圖共構」，原規畫耗資5億3000萬餘元興建，由中央補助2億元，地方自籌3億元興建，是結合圖書館與綜合體育館的多功能建築，原定在2015年完工，然而經過12次都流標。

審計部台東審計室日前提出的台東縣去年度總預算審核報告書，指出「台東縣立游泳池與圖書館共構工程」執行率欠佳，如年底前未發包，中央將收回補助款2億元。

教育處表示，縣府原規劃的「泳圖共構」，因潛在施工廠商技術上無法克服，導致流標，經多次檢討，決定原泳池與圖書館合建案的施工場地將以興建多功能圖書館為主，原場址將保留部分公共用地作為縣民休閒遊憩使用。

教育處指出，游泳池部分，將推動於體育場周邊興建室內游泳池，預計年底前可確定是否執行，若無法獲中央同意補助，將與台東大學協商同意以縣預算活化原東大台東校區的游泳池，縣政府會努力提供縣民最優質的游泳戲水及水域遊憩空間。

文化處長鍾青柏說，縣府今年6月決定將泳池與圖書館脫勾，將把泳池改建為圖書館大樓，設計已告一段落，最遲在11月前會上網招標，經費2億多元；至於現有的圖書館也將保留，並與新樓開通。

(中時 )