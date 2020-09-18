◎振興餐飲消費 「美食嘉年華」台中快閃4天

為振興台灣經濟、刺激消費，經濟部商業司帶頭衝！從7月開始陸續在全台各地舉辦「美食嘉年華」活動，第三場台中場18日在台中國際展覽館將快閃展出4天，總計60家吃的、喝的店家在現場展出，許多民眾迫不及待當場吃起來，經濟部也呼籲民眾趕緊帶著三倍券來吃美食、買好康，還要中大獎。

◎衛福部評鑑新冠肺炎防災整備 中市六都第一

衛福部對於新冠肺炎，對各縣市進行防災整備評鑑，台中市長盧秀燕18日表示，新冠肺炎疫情台灣處置得宜，有賴於大家憂患意識，以及平常做好演練，衛福部評鑑結果，台中市獲得全國第一名，新冠肺炎評鑑總分200分，台中市即拿到199分，名列22個縣市之冠，也是六都第一名。

◎情勢升高！18架共機今擾台越中線 空軍飛彈追監

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）昨天抵台，今天一早又傳出中共戰機侵擾我西南空域且飛越海峽中線。國防部官網稍早公布共計轟6機2架、殲16機8架、殲11機4架、殲10機4架擾台，國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並以廣播驅離，防空飛彈追監。

◎藝人小鬼解剖程序完成 無明顯外傷恐有心血管問題

藝人黃鴻升(小鬼)16日被父親發現陳屍在北投家中，為釐清死因，相關人員將黃鴻升遺體送往板橋殯儀館，於18日下午2時30分進行解剖；士林地檢署檢察官王乙軒表示，解剖程序已於3時許完成，並發還遺體，初判沒有明顯外傷，疑似是心血管問題。

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(中時新聞網)