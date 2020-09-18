中華企業射箭聯賽二年季後挑戰賽9月19日登場，首場由例行賽第六名台中銀行隊挑戰第五名凱撒隊，20日最終戰贏家將取得至尊盟主賽門票，於10月25日起和協會青年隊展開五戰三勝大車拼，搶奪企箭二年至尊盟主寶座。

例行賽9月13日在國立體育大學射箭場加射後收兵，例行賽冠軍為協會青年隊，亞軍台南射箭隊，寒舍集團第三，新竹愛山林第四，凱撒隊第五，台中銀行隊第六。

首度增設的季後挑戰賽緊接於9月19日在國立體育大學射箭場登場，10時由例行賽第六名台中銀行隊挑戰第五名凱撒隊，勝隊13時挑戰第四名新竹愛山林隊。

台中銀行隊和凱撒飯店隊在例行賽中三度交鋒，5月16日在第一輪碰頭時，凱撒隊以3比2力克台中銀行隊，7月4日第六輪再度狹路相逢，由台中銀行隊以4比1反撲，9月13日加射則由凱撒隊以直落三獲勝拿下第五名。

五戰三勝制至尊盟主賽（冠軍戰）10月25日在國立體育大學射箭場開打，例行賽冠軍協會青年隊將接受第四場季後挑戰賽勝隊挑戰，決定企箭二年至尊盟主寶座誰屬，冠軍戰第二至五戰日期為11月14日、15日、21日和22日。

箭尊爭霸戰10月24日比準，由例行賽各分項勝率最高及次高隊伍派員角逐各項殊榮，箭林之后由台南射箭隊和協會青年隊競逐，尋求連莊的台南射箭隊彭家楙，對手極可能是剛連勝雷千瑩、譚雅婷和彭家楙的邱意晴。

箭林之王、黃金混雙和女子天團今年確定易主，箭林之王將由台南射箭隊和台中銀行隊派員角逐，黃金混雙由寒舍集團隊和台中銀行對決，男子天團由協會青年隊和新竹愛山林隊捉對，女子天團由凱撒飯店和協會青年隊車拼。

(中時 )