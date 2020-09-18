【政新鮮】蘇揆稱萊豬打開經貿大門 李永萍：不用瘦肉精很難嗎？

立法院今（18日）開議，行政院長蘇貞昌就放寬美豬美牛進口進行專案報告，重申此項政策會讓台灣「打開國際經貿大門」，對此前台北副市長李永萍接受《中時新聞網》訪問表示，現今所有的問題都集中在豬肉不要使用瘦肉精，歐盟、中國大陸等多數國家都是禁用此類添加物，連美國三大養豬業者也是自主停用萊克多巴胺，為什麼台灣就要讓步？認為中華民國政府不但沒有持守立場，保障人民的健康安全，其實也沒有善盡國際責任，並未順應國際社會的主流意見和趨勢。

李永萍強調，國人並未反對進口沒有使用瘦肉精的美豬，或許可以為了台灣的國際空間，可以把進口其他非瘦肉精美豬的比例再擴大，甚至在照顧好豬農的情況下，調整關稅對美國釋出多一些善意，但絕對不可以把進口對人體健康有害的萊豬當作談判的理由，覺得蘇揆這次的報告是不具說服力的，也沒有辦法消弭國內反彈跟抗議的聲量，更沒有辦法止住反對黨進一步對這個問題的主張。

國民黨立委要送大型豬模型給蘇貞昌被擋。（趙雙傑攝）

針對藍營反美豬抗爭的力道被嫌炮火弱，李永萍指出，這次2020大選不如人意，反對黨的席次力量在立法院非常有限，認為不要再去指責人數處於劣勢的立委，「大家選立委是好好去問政的，又不是叫他們去打架，如果會打架就能成事的話，就去請跆拳道高手、柔道幾段的人進立法院，是不是這樣呢？」食品安全是全民都要共同承擔的，如果真的對政策不滿意，有發動公投大家就趕快去參與、去連署、去投票，如果有機會甚至可以上街去表達自己的意見。李永萍也提到，「上一次陳菊的人事同意案，國民黨立委難道傷得不重嗎？住醫院的就住了7、8個，對事情有幫助嗎？」感嘆表示，就算統統被打成重傷去住加護病房，大概也不會改變民進黨的心意吧。

（攝影剪輯／陳宏睿）

(中時新聞網)