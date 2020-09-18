總統蔡英文日前拍板宣布開放瘦肉精美豬及30月齡以上美牛進口，但行政院長蘇貞昌近期卻稱「瘦肉精吃這麼久也沒事，欲證明瘦肉精很安全」，但卻又要求「市場必須標示清楚含有瘦肉精，此舉反代表瘦肉精有安全疑慮」，自相矛盾的說詞，讓媒體人看不下去砲轟。

蘇貞昌今（18日）上午率內閣成員赴立法院進行「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口專案報告」。下午當國民黨立委洪孟楷質詢時，端出台灣豬和美國豬各一盤要求蘇貞昌當場試吃，辨別何者是美國豬時，蘇貞昌卻不肯。詢答一度中斷。之後洪孟楷直言，兩盤豬用白開水燙的豬肉蘇貞昌都分不出來，未來用加工、麻辣等方式料理的豬肉，台灣人怎麼分辨是哪國豬肉？

臉書粉專「文祥政論」今就對此表示，對付政客話術，要替他爬梳一下他說話的邏輯，才能避免被幹話帶著走。舉例來說，「當(蔣萬安)你問他(蘇貞昌)為何要讓民眾吃瘦肉精美豬？他嗆你以前住美國也沒少吃過瘦肉精美豬，現在怎麼還活得好好的。但同一時間，他們正在想辦法推動市場標示「萊豬」，讓民眾分清楚哪些肉品是萊豬哪些不是。

綜上所述可知，「吃瘦肉精吃這麼久也沒事=瘦肉精是安全」。「市場必須標示清楚含有瘦肉精=瘦肉精有安全疑慮」。以上兩者是矛盾的，但是出自同一政客，同一政府，同一時間的所言及所行。

該媒體人感慨，此事幾乎同一時空環境發生，所以應該「沒有時空環境不同問題」，還是說民進黨政府已經可以做到諾蘭電影「天能」之中的，同一時空下發生順行跟逆行的奇蹟？真是科學大發現啊。

(中時新聞網)