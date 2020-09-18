直播中竟驚見屍體，臉書粉絲專頁「61靈異探險團」，PO文預告17日深夜即將前往台南將軍的一處連棟老舊宿舍探險，粉專經營者時間一到，開直播與粉絲一起探險，想不到在一處房間裡，發現一具燒炭輕生的遺體，粉專經營者嚇壞急報警，同時呼籲不要轉發影片。

探險團意外撞見輕生現場(圖片取自/61靈異探險團授權)

「61靈異探險團」是由一群喜愛探險的網友一起經營，時常會帶領粉絲前往全台鬼屋、或是曾傳出靈異現象的地點探險，17日她們決定前往已經成廢墟的老舊宿舍開直播，期間兩人打開2樓其中一間房間，撞見一具屍體，且滿地血水，下的他們趕緊後退，也忍不住嘔吐。

靈異團成員隨即報警處理，警方到場初步調查，該名死者應該是燒炭身亡，一旁還有燒炭的物品與痕跡，警方表示，死者應為男性，但由於滿地屍水、外貌難以辨認，服裝也已經腐爛，目前會採集指紋及檢體做DNA比對，查清楚身分、死因及動機。

探險成驚魂記，「61靈異探險團」也迅速將影片刪除，並呼籲網友不要再轉發，留言給粉絲「2020年大家平安，但願死者安息」、「請大家幫忙不要再分享昨晚的影片！第一偵查不能公開影片，第二尊重亡生者，謝謝大家」。

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