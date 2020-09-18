53歲姜姓男子，2年前以2萬元的價格，購買了一張以紅磷法提煉安非他命的秘笈，但姜嫌用動物用藥僅提煉出1公斤的第四級毒品甲基麻黃鹼，即遭刑事局偵查第一大隊查獲。

警方調查，姜嫌在桃園市楊梅區租屋處製毒，前天前往改處2樓後面房間，查獲各種化學藥劑、原料及製毒設備。

現場不明氣味濃厚刺鼻，專案小組立即封鎖現場，並派遣鑑識人員前往鑑驗採證，查獲成品第四級毒品甲基麻黃鹼1包、動物用藥2包、紅磷、碘、氫氧化鈉、亞硝酸鉀、氯化鉀、醋酸、氯化鈉、無水硫酸鈉、無水氯化鈣、醋酸鉀、對甲基苯磺酸甲酯、二甲亞楓、乙酸乙酯、醋酸鉀、酒石酸、酒精、乙醚、四氫呋喃、抽濾設備1批、加熱設備、冷卻循環水槽、鐵盤、塑膠桶、機油、磅秤、減壓濃縮機、分液漏斗、濃縮瓶、加熱鍋、抽氣幫浦等贓證物，另當場查獲一把改造手槍、子彈14顆。全案訊後，依毒品、槍砲等罪嫌移送法辦。

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(中時 )