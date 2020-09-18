台北房價上漲，「台北後花園」宜蘭縣部分地區房價也節節高升，根據實價登錄顯示，宜蘭五結二棟地標豪宅「藝德勳章」、「晏京帝寶」，房價七年來從1字頭翻漲至2字頭，近年只要轉售客戶，全都沒有賠錢出場，獲利金額從數十萬至數百萬不等，增值了四至五成，「晏景帝寶」甚至有一戶房屋七年轉手三次。

宜蘭雖然房價基期較低，近年房市並未如西岸都會區搶眼，特別在農發條例修正後農舍市場更陷入急凍，不過隨著台北房價回漲，台北客資金挹注下，宜蘭部分地區房價漲幅也相當可觀。

全國不動產五結中正加盟店店東游林富表示，宜蘭10年來地價漲幅達一倍，如五結省道旁土地從每坪15萬漲到30萬元，房價隨之翻漲，近年投資全部可獲利了結。

電梯住宅是宜蘭五結鄉的少數產品，地段上緊鄰羅東市區、擁有飯店式管理、樓高13～14層的「藝德勳章」、「晏京帝寶」是五結房價最高的地標豪宅之一，根據實價登錄顯示，「藝德勳章」近一年來至少有六戶有轉手記錄，其中三戶還有多次轉手記錄，幾乎每次轉手都有百萬以上的獲利價差。

例如5樓戶別曾有一任屋主持有二年多，轉手賺了327萬，過去該社區約每坪15～17萬的行情，如今多已在每坪20萬元以上，50坪住宅總價多在千萬以上。

「京宴帝寶」的11樓戶百坪豪宅更出現了七年來多達三次轉手的記錄，除了去年底的交易屋主以2,580萬元平轉出場外，過去的二次交易，分別有700萬、120萬元的獲利，單價七年來從每坪15.4萬元，一路站穩至21.6萬元。

(工商 )