和深愛的人結婚是件多幸福的事，但女生到了適婚年齡，已經想婚了，對象卻還無動於衷，難免會焦慮，日本網站就對此做了調查，訪問20~49歲之間的女性，如果男友不想結婚，會用什麼方式說服呢？

調查結果指出，有八成女性認為，男友沒打算結婚的話就直接分手，畢竟如果無法達成共識，兩人也走不下去，遲早會分開，而且強求而來的結果，就算結婚了兩人可能也不會幸福，結婚可是終身大事，應該是雙方合意，而不是有一方帶有任何不情願。

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另外兩成女性大多會採三種方式，嘗試說服對方，其中最直接的，就是以分手相逼，再來就是搬出家人，以親情攻勢進攻，告訴男友家人催婚，或是父母已經很老了，希望他們在離開人世前，能看到自己結婚，才能放心地走。

最後一種方法，就是運用同儕壓力，舉例暗示男友，身邊誰誰誰都已經結婚了，某某某都不知道已經生幾個孩子了，那是不是該結婚了？藉此提醒男友這件事，算是三種方法裡最溫和的。

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女性在催婚前還是要仔細思考，真的是自己打從心底想嫁給眼前的人，還是受到其他因素影響，否則輕易進入一段婚姻中，自己也不會幸福的！

(中時新聞網)