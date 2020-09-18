人工智慧為國家創新產業的戰略重點，長期致力培育AR／VR人才的義守大學數位多媒體設計學系，近日與國際VR電競遊戲大廠VAR LIVE產學合作，共創以AI機器學習導入開發VR電競遊戲內容，攜手進軍全球市場。

義大數媒系主任孫志彬表示，2020年全球疫情嚴峻，刺激5G連網快速成長，AI人工智慧結合虛擬實境的全球應用市場亦大幅增長，數媒系也積極開設相關領域課程，他所帶領的AI課程計畫榮獲教育部獎助，未來前景大看好。

VAR LIVE公司具備美國、日本等VR電競市場的豐富經驗，該公司創辦人王樑華期待與義大數媒系產學合作，不僅看好台灣豐沛的AR／VR體感遊戲研發能量，更強調VR電競遊戲具國際市場銷售熱點。

此外，王樑華甫接任台灣虛擬與擴增實境產業協會常務理事一職，將積極推動大南方體感科技產業的發展，同時連結義大學生的設計能力，可望培育更多產業優秀人才。

孫志彬說，高雄具備競逐全球電競市場的群聚優勢，近日拜會高市運動發展局局長侯尊堯，強調電競屬於綜合性產業，連結科技、運動、行銷等領域，亞運也已將電競納為大型體育競賽項目，期待義大數媒系注入更多研發能量，透過與國際大廠合作，一起帶動周邊產業發展。

(中時 )