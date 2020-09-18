「2020新北市學生影像新星獎」入圍名單揭曉！經過將近2個月的評審，由新北市政府文化局局長龔雅雯及評審代表團，於9月16日晚間在府中15直播公佈54部入圍作品，參賽者涵蓋研究所、大學、高中職、國中、國小，是目前學齡涵蓋最廣的影像競賽，共同角逐150萬元總獎金。入圍影片將在10月18日至25日在府中15放映，免費入場。

雖然疫情尚未完全平息，但今年新星獎徵件絲毫不受影響，自7月20日截止，收件量就高達478件。而這次的評審團也是文化局特別聘請，包括蔡明亮多次合作的資深攝影師廖本榕、影像藝術家高重黎、動畫導演謝文明、紀錄片導演李立劭、影視編導王傳宗、製片湯宗翰；學術界包括北藝大史明輝教授、滕兆鏘教授、臺藝大謝嘉錕教授、崑山科大曹源峰教授、世新大學李香秀教授、李明宇教授、影評李達義老師，兼顧影視產業與教育學術領域，精選出今年最具代表性的學生作品。

種子新星入圍作品《柔柔》/新北市文化局提供

今年報名「種子新星組」的高中職與國中小等學生，皆展現出青少年的創意想像力，更具備超齡的社會觀察立與時代現實性，像是澎湖縣馬公市嵵裡國小的《四破與臭肉的旅行》，透過兩名小學生的行腳足跡，觀察到家鄉之美。此外，去年獲獎的彰化縣大同國中，今年以紀錄片《柔柔》再度獲得入圍，講述唐氏症年輕女畫家與母親之間的細膩情感，影像力量動人；臺中市青年高中的劇情片《問事少年》，故事結合了靈異與愛情的喜劇元素，在跨類型的題材上表現突出。這些影片證明了年輕也能做出成果不凡的作品，盡是展現了影像世代最新穎的創作潛能。

劇情片入圍作品《金童玉女》/新北市文化局提供

至於劇情片組評審從227部作品中，評選出24部入圍影片。許多同學嘗試突破以往的敘事框架，包含臺北藝術大學作品《家庭式》，真實呈現人性深刻的矛盾與衝突；朝陽科大的《白色燕尾》，精彩表現出壓抑與窺探情慾的並置與尷尬；臺灣藝術大學《年夜飯》，巧妙運用一顆長鏡頭講完一個故事，大膽嘗試開啟另一種敘事可能；崑山科大的《金童玉女》則是細膩描繪出一對來自越南的男女移工，他們的生活境遇與情感困境。

今年的紀錄片觸及的視角充滿廣度，包含同志議題、工運活動、新住民反思等等，像是臺藝大《揮舞吧彩虹旗》，記錄長年投入同性婚姻合法運動的祁家威，最終寫下臺灣同志運動史上重要的一頁；世新大學的《醫路》，持續兩年記錄一對醫學兄弟的成長之路，呈現兩人內心的自處與因應。今年動畫片的報名件數則是比去年成長逾20%，顯見臺灣動畫人才的培育成績良好。這次的創作題材非常多元豐富也蘊含深層意義，像是樹德科技大學的《化羽》，以女扮男裝的宮廷古裝劇，表達性別自我認同議題；臺北藝術大學《12:15》，呈現北漂學子對家人無盡的思念。

文化局長龔雅雯表示，新北市相當重視青年族群在藝術文化領域的發展，期望今年入圍的同學們，未來也能在金馬獎、金鐘獎及國際影展上有好成績。新北市也會持續培植鼓勵學生創作，成為影像創作者最堅強的後盾，強化友善影視拍攝環境，透過各種專業支援，讓青年學子們畢業後順利進入產業界。

10月18日下午2點將舉辦頒獎典禮，公布今年最終得獎名單，同時會在臉書線上同步直播，預計選出22組得獎影片，獎項包含首獎40萬元的「超級新星獎」，以及各類最佳影片、新北精神獎、優選等作品。入圍作品也會在10月18日至25日在府中15放映，期間舉辦觀眾票選獎項活動，全程免費入場，歡迎有興趣的影迷進場觀賞。

(中時新聞網)