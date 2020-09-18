第47屆永信盃全國排球錦標賽19日在台中市鐵砧山永信運動公園點燃戰火，今年賽事共分成長青9人混和組、社男組、社女組等15個組別，共有來自全國各地360支隊伍報名參賽，可說是齊聚了老、中、青三代排球人參與這一年一度的排球盛事。

教育部體育署表示，永信盃全國排球錦標賽由永信藥品自民國63年起開始辦理，賽事規模由區域性擴增全國地區，進而成為國人所關注及排球人所喜愛的賽事。也因永信藥品長年支持體育發展，體育署在96年、105年及去年分別頒給「運動精英獎」、「體育推手獎」及「運動企業認證」等獎項，肯定永信藥品對於臺灣體壇的付出與貢獻。

今年在新冠肺炎疫情衝擊下，國內許多體育活動都受到影響，但並未影響全國各級排球隊伍報名參加永信盃排球賽的意願，仍有高達360隊報名，為歷來報名參賽隊伍次多的一屆，其中國小的4個組別都超過30隊報名，社會男女甲組報名隊伍更達24隊滿額限制，符合本屆賽事「勢不可擋」的口號，更顯示永信盃排球賽受到排球人所喜愛的程度。

教育部體育署期許有更多企業投入及支持排球運動發展，增加民眾對排球運動之認同，讓排球運動成為國人喜愛的運動，進而成為終身休閒活動，亦為國內運動產業注入心力，落實發掘、培訓及照顧運動人才的目的。

(中時 )