有關中共軍演的我方應處，據了解，最重要的有4項，一是在空機立即轉用，即在空中巡弋的戰機馬上轉為監控機，二是各基地地面待命戰機緊升空，三是，飛彈部隊進行追蹤監視，相關的偵巡艦進行監控，另待命軍艦緊急出港。

軍方人士說，國軍沒有全面提升戰備，但部分應處的海空軍與飛彈部隊，有提升戰備。

軍方人士指出，共軍軍演是有計畫性，共機上午7時許戰機出動，8時10分後，分批過中線，直到10時30分結束，但共機還沒返航落地，大陸解放軍即宣布在台海附近實施組織實戰化演練，其後，東部戰區也跟著宣布，因此，這次演訓是針對性、計劃性，不排除從18日起解放軍會在台海周邊持續進行各項演訓，甚至於進行海空軍繞島演訓。

共機越中線，刻值美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台期間。事實上，8月9日美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台，共機殲11、殲10型機於隔（10日）上午9時許，也陸續短暫踰越海峽中線；顯示大陸對美重要官員訪台，都會以軍演回應。

(中時 )