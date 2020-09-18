高雄中山工商男子足球隊參加2020年全國青年盃足球錦標賽，教練運用多年經驗，擬定戰術突破對手，帶領球隊以全勝戰績，打敗去年冠軍台中惠文高中，和實力堅強的各路好手，勇奪睽違5年的全國賽冠軍金盃。

中山工商男足擁有堅強實力，但因為中北部選手經驗較南部選手豐富，讓中山工商在全國賽摘冠之路相當艱辛，上次奪冠已是5年前，今年總教練賴冠州與陳力瑋組成的教練團，針對不同球隊擬出不同戰術應對，將自家球員優勢發揮淋漓盡致，步步踏實打敗強敵，歡抱金盃光榮歸來。

中山工商在四強賽時，對上尋求衛冕的台中惠文高中，教練團一改球隊保守球風，祭出「持控球、守轉快攻」戰術，打破一開始惠文先馳得點的劣勢，由魏志荃利用自由球奪下球隊第1分，下半場再由程韋廷破門射進關鍵分，成功擊敗惠文高中。

全國青年盃是由足球協會所主辦，與全國中等學校足球聯賽是國內足球界的兩大賽事，開賽前，奪冠熱門是去年青年盃冠軍隊惠文高中和在足球聯賽封王的北門高中，但中山工商殺出程咬金，被視為本屆大黑馬，出乎眾人意料之外。

中山工商校長林昭億表示，此次參賽的選手都來自高市右昌國中、鳳西國中、台東豐田及台中黎明國中等明星國中球隊，下場球員以右昌為主力，團隊默契佳，期許教練團和球員加緊練習，期盼在11月登場的全國足球聯賽，再有亮眼表現。

(中時 )