為整合文保科技研究資源及文物修復產業鏈，正修科大今天與元亨文保存復國際有限公司、龐圖出版社、琢璞藝術中心，共同簽署產學研發計畫合約，並舉行「亞太文化資產保存修復新創科技研究中心」揭牌，透過中央地方鏈結、產學合作結盟，打造台灣成為亞太地區文化資產保存修復重鎮，校長龔瑞璋說，正修修護中心成立以來，已取得ISO認證，立足台灣、放眼國際，在亞太地區數一數二。

科技部與正修科大宣布設立「亞太文化資產保存修復新創科技研究中心」，今天在科技部、市府見證下，與元亨文保存復國際有限公司、龐圖出版社、琢璞藝術中心，共同簽署產學研發計畫合約，並舉行簽約及揭牌儀式，結合知名藝文單位共創台灣文保產業發展新藍海，未來三年規劃投入近五千萬元經費，初期聚焦亞太區域文化資產特性的保存修護技術及方法，致力亞太文化資產保存修復技術、新興材料開發、建立科學檢測程序及標準化三大領域。

目前已有7個案子正在進行，正修科大希望以學校工學院背景及資源為後盾，透過產學合作模式，培育國際級專業人才，協助產業界開發文資保存相關產品與技術，建立台灣在亞太地區文化資產保存的指標性地位，攜手台灣文保產業與國際接軌共創雙贏。

研究中心將以正修科大「文創設計與藝術保存碩士班」及相關跨領域系所為首批培訓文化資產修復保存專業人才的重點，將有20位師生參與，未來將依企業實務需求，由業界與師生共同研發並提供適合亞太文化資產特性及氣候的解決方案。

正修科大指出，文化資產保存範圍含括有地方社經發展、觀光產業、環境維護所結合的立體網絡，未來在文保研究資源、文物修復產業鏈及跨國合作策略下，將可應用在文化資產修復保存、文化創意產業、修復材料產業，可望增加3個以上產業的產值，預計3年促進投資超過9000萬元。

(中時 )