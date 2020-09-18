桃園地景藝術節開幕，為期17天展期歡迎民眾參訪。(呂筱蟬攝)

桃園地景藝術節開幕，為期17天展期歡迎民眾參訪。(呂筱蟬攝)

2020桃園地景藝術節18日開幕，為期17天展期，在中壢大崙、平鎮雙連坡展區登場，以「構築城市」為主題，邀請51位國內外藝術家，以「竹」為材料創作，思考竹材進入生活空間及竹產業發展可能性，桃園市長鄭文燦邀請民眾在疫情解封後出遊，致力打造桃園地景藝術節成為國內藝術節最亮眼品牌。

中壢大崙展區以豫章湖、崇德宮及鄰近社區展出共9件作品；平鎮區雙連坡展區以碉堡公園、石門大圳過嶺支渠休憩步道、中央大學一帶展出19件作品。

鄭文燦說，地景藝術節成為桃園重要藝術節，也是國內外藝術家交流平台，特性是探索人與土地關係，能讓所有居民認識生活環境，今年主題構築成是，透過竹藝術了解城市與鄉村、人與建築間關係，都是打卡拍照好景點，希望地景藝術節國內地景藝術節中重要品牌，在疫情解封後邀請更多民眾造訪遊玩。

系列活動規畫7場主題活動與5條社區小旅行，詳情及報名資訊可上臉書「2020桃園地景藝術節」查詢。

(中時 )