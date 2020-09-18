今年為「台北設市100周年」，北市鄉土教育中心特別在2樓舉辦「台北設市100年看見萬華」特展，期盼透過展示萬華（艋舺）過往今昔的在地文史資料，能喚起民眾對萬華的鄉土情懷，讓更多大小朋友了解，從17世紀中期開始，萬華歷經300年的洗禮，如何發展出獨特性。

萬華（艋舺）是台北最早開發的地區，商業發達、人文薈萃、文風鼎盛，在台灣的歷史發展中與台南府城、彰化鹿港三足鼎立，是北台灣最重要的政經文化中心，而萬華也是台北市境內12個行政區最古老的，如何隨著城市發展、變遷，在台灣占有一席之地，為特展的亮點。

鄉土中心表示，台北市設市的歷史發展，可追溯自清光緒元年底（1876年）台北府成立，以及光緒10年（1884年）台北城建立；到了日本時代中期大正9年（1920年）成立州轄市，為台北正式設市的開始，而台北發源地「艋舺」在設市後第2年，因日本政府推行町名改正，也將原有的古早地名「艋舺」，改稱今日所見的「萬華」。

鄉土中心指出，本次展覽共分6大主題，包含萬華地區近百年來「城市變遷、產業發展、公共建設、文化教育、庶民生活」，以及台北與萬華「大事紀簡略」等，約展出1920年代至1990年代相關的古地圖、舊照片、史料及文物，藉由展出具歷史意義的展品，鏈結萬華的百年歷史文化及時空故事。

展覽期間免費開放民眾參觀，中心也規畫導覽解說預約、系列專題講座、戶外導覽、工作坊等推廣活動，歡迎有興趣的家長一同與小朋友至中心網站http：／／hcec.tp.edu.tw查詢報名，或電洽02-2336-1704分機30江老師。

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