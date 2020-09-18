台北「白晝之夜」是年輕人每年最期待的藝術饗宴，今年將在10月03日晚上6點啟動，持續12小時，地點決定在「南港」，將串聯台北流行音樂中心東、西廣場、南港車站等7大場域，呈現 21 件視覺裝置、50 組表演團體作品及多場活動，精彩的藝術盛宴橫跨視覺、影像、裝置等多種領域作品。

台北市政府與法國同步主辦「白晝之夜」邁入第5年，今年場地將橫跨捷運南港站至昆陽站，串聯7大場域，蔡炳坤表示，「南港是東區門戶計畫的核心，代表著交通與產業發展的關鍵地位，將扮演台北再生的重要一環。」

蔡炳坤說，今年將原本沒有關聯的7個場域串聯起來，能拉近人跟環境的關係，跟在地結合，白晝之夜是全世界的活動，但因今年疫情，還能夠實體如期舉辦，真的很幸運，去年約有40萬人，相信今年會有更多人參與。

藝術總監林昆穎說，今年最特別的是37年來「台電修護處廠區」內部，首度公開亮相，並邀請202位台電員工，一同拍攝大型個人肖像，揭開供電背後的英雄；此外，林表示，台北流行音樂中心也是焦點，會以「兵工廠」呈現，因過去忠孝東路另一端是「兵械工廠」，透過南港站來運輸，而現今「台北流行音樂中心」提供年輕人音樂學習和發表，也很像一個新形態的工廠。

蔡炳坤也透露，當天除了白晝之夜，還有金曲獎與另一個神祕活動同時進行，將帶給民眾不同的藝術饗宴；蔡說，一系列的活動要讓在地的民眾知道，南港正在蛻變，白晝之夜後「無圍牆博物館」也將啟動，是在地意識的提升。

(中時 )