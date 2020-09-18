中印邊境衝突緊急仍在，雙方稱要減緩局勢，實際卻加強戰備。印度防長辛格（Rajnath Singh）9月15日更透露更多兩國軍隊對峙的細節，指稱中印這次對峙有三大不同處：第一，中國軍隊的暴力程度提高；第二，過去沒有多個邊境點同時爆發衝突的情況；第三，兩邊部隊部署的規模不同。

據《多維》報導，辛格在印度議會人民院就中印邊境問題發表講話，指中印這次對峙與以往有三點不同。第一，中國軍隊的暴力程度提高。第二，過去沒有多個邊境點同時爆發衝突的情況。第三，兩邊部隊部署的規模不同。

辛格強調，為了追上中國的兵力部署，印度已進行了反兵力部署。而印度一直堅持雙方應將部隊恢復到4月實際控制線（LAC）狀態，卻一直等不到中國的正面回應。

另有印度專家指出，在中國持續忽視了印方的要求下，政府可能要採取實際行動反制，甚至發動「有限戰爭」來「恢復原狀」，並以此逼迫中國上談判桌。所謂的「有限戰爭」有別於「全面開戰」，只在部分割槽域使用武力和戰術對抗，這的確也是雙方現在實際上在做的事。

也有學者認為「有限戰爭」曠日持久，進入冬季後的天氣更是不利於戰事，印軍還是利用之前取得制高點和有利位置的方式換取談判籌碼。

(中時新聞網)