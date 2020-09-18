今年「南國音樂節」首度推出自製歌劇節目《魔笛－排灣傳奇》及《翡冷翠之聲》，《魔笛》是排灣版的歌劇，是台灣演出魔笛以來的創舉。（潘建志攝）

屏東演藝廳自營運以來，因藝文消費人口不如中北部多，除了票價主打「親民」策略外，也常安排重量級卡司，希望吸引更多民眾走進演藝廳。今年「南國音樂節」以「敬人聲」為主題，特別安排知名女高音左涵瀛快閃唱歌劇，讓民眾驚豔。

今年南國音樂節從9月至12月推出黑膠音樂會、精緻歌劇、管風琴狂響、阿卡貝拉音樂會等演出，與樂迷們共享。因以「敬人聲」為主題，18日邀請女高音左涵瀛到屏東總圖快閃演唱，當渾厚具穿透力的歌聲傳出時，讓在場民眾為之側目，驚豔之餘也不斷鼓掌叫好。

今年南國音樂節首度推出自製歌劇節目《魔笛－排灣傳奇》及《翡冷翠之聲》。《翡冷翠之聲》邀請左涵瀛帶獨唱曲目，她是首名在義大利普契尼露天歌劇院擔綱演出杜蘭朵公主的台灣女高音，

《魔笛－排灣傳奇》是排灣版的歌劇，改編莫札特的經典之作，將場景轉換成屏東排灣族的石板屋、聚會所及部落遺址，歌手們穿排灣族傳統服飾唱西方歌劇，兩個不同文化交織碰撞，非常特別，是台灣演出魔笛以來的創舉。

另外屏東縣多年來培植的阿卡貝拉等人聲樂團，比賽屢獲獎，也是值得欣賞的在地藝術。縣府文化處表示，南國音樂節節目憑藝遊卡可享75折優惠，邀請大家歡聚屏東演藝廳，詳情可上屏東演藝廳粉絲專頁查詢。

(中時 )